Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды

Теперь следить за чистотой важного для людей продукта будут умные датчики. Их уже установили на очистной станции в Мурмашах. Остаётся лишь откалибровать оборудование.

Мутность, цветность, хлор и Ph. Настоящая лаборатория на одном аналитическом щите, способная с колоссальной точностью определить параметры воды. Человеческий фактор - теперь не помеха.

Датчики, экран, тумблеры - всё на панели, к которой подведено несколько пластиковых труб. Именно это устройство теперь отвечает за чистоту и прозрачность подаваемой в дома северян воды. Прибор способен заменить целую лабораторию и уж точно не прозевает возможное загрязнение.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это автоматическая система контроля качества воды. Она позволяет нам в постоянном режиме наблюдать за качеством воды на входе с реки и на выходе - конечный продукт, который идёт в город. То есть, вы понимаете, когда вода заходит на очистные сооружения, то она подвергается коагуляции, хлорированию и добавлению соды. Соответственно, когда мы добавляем вот эти реагенты, вода меняется в лучшую сторону. Раньше, если это делал лаборант, снимал эти все анализы, делал эти анализы, то здесь мы видим это ежесекундно».

Оборудование австрийское - надёжное и испытанное в самых непростых условиях. Такая система контроля воды следит за экологией в реках Ганг и Хуанцзы. Она используется при водоснабжении Парижа, Мадрида, Нью-Йорка, Лондона и других крупных городов во всём мире. Теперь она же будет контролировать качество питьевой воды в Мурманске.

Илья Мехнецов, генеральный директор компании «Экострой-проект»: «Во всём мире используют оборудование «Скан». В России на сегодняшний день это три водоканала. Это маленький, первый наш проект с оборудованием последнего поколения, это город Кириши, это Санкт-Петербург, а сейчас город Мурманск. Мурманск попал в топ-3 с точки зрения подходов современных к системе оценки качества готовой продукции».

Следить за показаниями будет один инженер. И возможные отклонения от нормы он точно не проглядит. При обнаружении загрязнения система включит сигнал тревоги, сообщая, о том, что что-то пошло не так. Установили такое оборудование не только на очистных сооружениях в Мурмашах, но и в Молочном. Два дня уйдёт на отладку и калибровку приборов, после чего качество питьевой воды в городе будет под неусыпным и надёжным контролем.