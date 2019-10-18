«Наливайкам» пропишут их будущее в законе

Рюмочные, особенно в жилых домах, давно стали раздражающим фактором между жителями многоэтажек и предпринимателями. Какова дальнейшая судьба таких «наливаек»: изменятся ли требования к ним или их вовсе закроют? Проект изменений в профильный федеральный закон, который в первом чтении принят в Госдуме, обсудили в ходе круглого стола в региональном парламенте.

Посетители рюмочных, или как их называют в народе «наливайка», нередко становятся возмутителями спокойствия. Масштаб проблемы вырос настолько, что потребовал изменений в федеральном законодательстве, регламентирующем работу таких заведений.

«Граждане негативно относятся к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, «наливаек» в зонах жилой застройки, - отмечает во время обсуждения темы Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Органы местного самоуправления неоднократно высказывались о необходимости регламентировать вопрос, отнесенный к данной сфере. Рассматриваемый нами законопроект как раз и вносит нормы, при которых продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, допускается только при наличии зала для посетителей более 20 квадратных метров».

В первом чтении в Госдуме новую редакцию закона приняли, теперь ждут мнения регионов, которым предоставят право самостоятельно вводить ограничения или даже закрывать такие торговые точки.

«Первая часть – точечная, направлена на пивные заведения и заведения, которые имеют лицензии, - отмечает Андрей Игнатенко, специалист Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Но зал обслуживания до 20 квадратных метров - это маленькое заведение, их всего 3-5 процентов от всех. …Вторая часть законопроекта предоставляет субъектам устанавливать ограничения по общественному питанию. И вот здесь я вижу функцию государственную, которая будет дальше реализовываться».

Опрос показал, что в Мурманской области против питейных заведений в жилых многоэтажках высказалось абсолютное большинство, «за» и «воздержались» - единицы. Парламентарии подчеркивают, что речь только о небольших рюмочных в многоквартирных домах. О приличных кафе и ресторанах, расположенных в отдельных постройках, речи не идёт. Но и с «наливайками» рубить с плеча, по мнению специалистов, нельзя.

«Этот вопрос обсуждаемый. Как контролирующий орган, мы бы хотели закрыть большинство, - заявил Андрей Игнатенко, специалист Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, - но в них есть определенный контингент посетителей. У нас есть опыт закрытия таких заведений, а куда идут люди, которые сидели в рюмочных? Они идут в подъезды и на детские площадки. Поэтому, надо быть осторожными, многогранно подойти к обсуждению и прийти к консенсусу».

Участники круглого стола единодушны - порядок в этом сегменте необходим. Регламентировать нужно всё: место, время и форму продажи спиртосодержащей продукции, оказание услуг и даже размер помещения – всё должно быть чётко выверено, продумано и прописано в законе.