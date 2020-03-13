«Наливайки» и нерадивые управляшки раздражают жителей Первомайки

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с жителями Первомайского округа. Как выяснилось, больше всего беспокоят горожан «наливайки» и недобросовестные коммунальщики.

Самые активные и неравнодушные жители Первомайского округа пришли на встречу с главой администрации города Мурманска Евгением Никорой. На протяжении двух часов они могли задавать свои вопросы. Общение с горожанами получилось достаточно эмоциональным, впрочем, это не помешало выявить слабые места Первомайки, которые требуют внимания и особого контроля со стороны администрации.

- Вчера они пригнали трактор-экскаватор на пешеходную дорожку и начали снег со льдом вместе с асфальтом и деревьями сдирать. Все что попадалось, - выговаривает участник встречи.

Большинство претензий касались вопросов уборки снега на придомовых территориях. Многих жителей также не устраивает, что автовладельцы незаконно огораживают покрышками и цепями парковочные места. Евгений Никора взял такие адреса на личный контроль. Бурные обсуждения вызвали круглосуточные «наливайки» - торговые точки с круглосуточной продажей алкогольной продукции. Владельцы таких питейных заведений подгоняют их под минимальные требования, чтобы получить статус кафе, поэтому закрыть такой бизнес крайне сложно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Три стульчика - и у тебя кафе! Но мы же понимаем, что это фикция. Но это зона ответственности не главы администрация и не губернатора, а федерального законодательства».

Не менее актуальная проблема для мурманчан – бездомные собаки. Сейчас разрабатывается программа по организации в Мурманской области частных приютов для содержания животных, а пока с проблемой можно обращаться в службу «051».