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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.20 19:30

«Наливайки» в Мурманской области «закупорят»

В России вступил в силу закон о «наливайках». Речь идёт о небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Запрет распространится на заведения, площадь зала обслуживания которых составляет менее 20 кв. метров. О том, с каким неприятностями сталкиваются северяне, соседствуя с такими небольшими местами для распития спиртных напитков, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Дмитрий Гуляев, директор Центра спортивных единоборств, в котором воспитанники преимущественно дети. Клуб соседствует сразу с двумя питейными заведениями. Гостеприимство рюмочных руководителя совсем не радует, наоборот, стало главным раздражителем. Ещё бы, учреждения, торгующие горячительными напитками круглосуточно, привлекают к себе людей, которые после пары рюмок перестают отдавать отчёт своим действиям.

Дмитрий Гуляев, директор Центра спортивных единоборств: «Люди, которые распивают спиртные напитки, загрязняют нашу территорию, постоянно тут бычки, тара пластмассовая, стеклянная. Бывало такое, что забегали пьяные люди».

Из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, занятия в спортивном центре временно приостановлены, но тренеры рассказывают, что как только начнутся занятия, за безопасность детей будут переживать все, ведь путь к клубу пролегает по соседству с «наливайкой».

Александр Абросимов, тренер: «Родители переживают. Они приводят сюда детей, чтобы они приобрели силу, мужество и здоровье, а люди пьяные неадекватно реагируют, пристают к детям, пытаются увести».

Госдума уже приняла закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Эта норма была введена с целью ликвидации заведений, которые маскируются под кафе, чтобы торговать алкоголем ночью, нарушая требования.

Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области:  «При реализации алкогольной продукции должен соблюдаться стандарт, бутылка должна продаваться только со вскрытой упаковкой».

Сейчас перед чиновниками Мурманской области стоит задача не просто закрыть «наливайки», а сделать так, чтобы убрать с рынка недобросовестных предпринимателей, но при этом сохранить пункты общественного питания - кофейни и небольшие рестораны, которые оказывают качественный сервис. Например, сегодня у таких точек площадь торговых залов должна составлять не менее 20 квадратных метров. Предполагается, что региональный закон, расширит запрет на помещения до 50 квадратных метров, при этом вход для посетителей не должен будет находиться со стороны подъезда, детской и спортивной площадок или оборудованных зон отдыха.

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