Налог на имущество заплатить придётся всем

1 декабря 2017 года - крайний срок оплаты имущественного налога для физических лиц за 2016 год. Налоговые уведомления налогоплательщикам уже начали рассылать. В этом году они не единые, а сводные. Откладывать оплату на последний день не стоит, чтобы потом не стоять в огромных очередях.

Время платить налоги приближается. В этом году налогоплательщикам придут уведомления нового вида. Раньше они были едиными и отражали информацию лишь об имуществе, расположенном на территории Мурманской области. Теперь - будут сводные. В них внесут всю собственность, подлежащую налогообложению. В том числе, и за пределами региона. Такие уведомления некоторые налогоплательщики уже получили. Остальным они придут не позднее 30 рабочих дней до 1 ноября. Всего планируется разослать около 140 тысяч налоговых уведомлений.

Не придут они лишь тем, кто зарегистрирован в «личном кабинете» налогоплательщика на сайте налоговой инспекции - всю информацию они смогут увидеть там. Такие граждане и заплатить за своё имущество смогут через интернет, без очередей и ожидания. Стоит напомнить, что крайний срок оплаты налога на имущество за 2016 год - 1 декабря 2017 года.

- В целом по нашему региону плата на сегодняшний день составляет более 81%, - отметил Юрий Пода, заместитель начальника инспекции ФНС России по городу Мурманску. – Остальным налогоплательщикам, которых набирается 19%, не стоит успокаиваться, надеясь, что они не будут платить, что налоговая инспекция оставит их в покое. В настоящее время нами формируются уже исковые заявления и заявления о вынесении судебного приказа, так что налоги будут взысканы в судебном порядке.