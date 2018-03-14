Налоговая инспекция открывает двери!

В марте и апреле специалисты налоговой инспекции Мурманска проведут Дни открытых дверей. В эти дни северянам можно будет проконсультироваться по вопросам заполнения декларации, подать документы на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. Инспекторы разъяснят всем желающим, как подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика» в интернете. Через него удобнее всего взаимодействовать со службой. Напомним, из-за праздничных дней в этом году изменились конечные даты подачи деклараций. Этот документ в налоговую необходимо предоставить до 3 мая. Изменился и срок уплаты теперь это 16 июля.

- Для того чтобы облегчить жизнь гражданам, мы ежегодно в период декларационной кампании проводим Дни открытых дверей, когда наши специалисты и специалисты отраслевых отделов оказывают гражданам консультационную помощь, - комментирует Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС России по г. Мурманску, - для того, чтобы облегчить им жизнь по предоставлению декларации. В этом году запланировано два этапа. Первый будет 23 и 24 марта, второй - 23 и 24 апреля.