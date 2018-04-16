Налоговая инспекция открывает двери для налогоплательщиков

23 и 24 апреля в налоговых инспекциях области проходят дни открытых дверей. В это время в службу можно обратиться для консультации. Подавать декларацию о доходах нужно даже в том случае, если вы, например, продали автомобиль, которым владели менее трёх лет. Несмотря на популярность кабинета налогоплательщика, через который можно быстро и удобно подать отчётность, всё равно большинство граждан предпочитают иметь дело с бумажной формой декларации.

Помочь зарегистрироваться на портале налоговой инспекции и научить пользоваться сервисом, а заодно подсказать, например, нужно ли предоставлять отчётность, как раз возможно во время акции «Дни открытых дверей». В этот раз она пройдёт в будни, 23 и 24 апреля. Чтобы все желающие успели обратиться с вопросами, в эти дни отделения будут работать до 20 часов. Декларационная кампания в этом году заканчивается 3 мая.