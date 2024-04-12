Налоговая служба России по Мурманской области передала автомобиль на нужды военных в зоне СВО

Это не первая благотворительность организации, однако, транспорт госслужащие на передовую ещё не отправляли.

Синий пассажирский фургон сегодня отправится в зону спецоперации. Автомобиль росгвардейцам в этот раз передает региональное Управления налоговой службы. Машина не новая, но, как говорят специалисты, ещё не растеряла запас прочности и способна послужить, выполняя свои функции.

Роман Говищак, заместитель руководителя Управления ФНС России по Мурманской области: «Это «Фиат Дукат», автобус на 13 мест».

Вместительный микроавтобус участники спецоперации будут использовать как для перевозки людей, так и грузов. В случае необходимости его переоборудуют или дооснастят.

Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области: «Автомобиль – мобильность, плюс увеличивается объём выполнения задач».

Обычно в районы соприкосновения отправляют полноприводные машины отечественного производства, на таких могут эвакуировать раненых. Простая конструкция позволяет обслуживать или ремонтировать транспорт буквально в полевых условиях.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Машины, к сожалению, там расходный материал. Вы знаете, что из тех даже автомобилей, которые ушли из Мурманской области есть машины, которых уже нет. Поэтому мы такую работу проводили и будем проводить. Этим машины будем передавать, будем говорить людям спасибо и организациям спасибо».

Специалисты налоговой к делу подошли ответственно, перед передачей колючей автобус прошёл полное ТО, так что машина готова не заезжая в сервис выполнять поставленные задачи.