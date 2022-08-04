Налоговый вычет смогут получить работающие пенсионеры

Такой законопроект собираются внести на рассмотрение депутаты Госдумы от ЛДПР.

Такой законопроект собираются внести на рассмотрение депутаты Госдумы от ЛДПР.

Поправки в Налоговом кодексе позволят трудящимся пенсионерам получить социальную выплату в размере половины от уплаченного НДФЛ. Максимальная компенсации – 25 тысяч рублей. Возвращать средства планируют в безналичной форме, в течение месяца со дня подачи заявления.