День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.18 19:30
В честь юбилея мы объявляем конкурс и подарим 3 счастливчикам крутые призы:
Нам 10 лет и мы дарим IPhone X за репост
В честь юбилея мы объявляем конкурс и подарим 3 счастливчикам крутые призы:
Главный приз - IPhone Х
Домик на сутки для небольшой компании на базе отдыха "Голубая Бухта"
Домик на сутки для двоих на базе отдыха "Чунга-Чанга"
Ваша задача:
Вступить в группу Арктик-ТВ, сделать репост этой записи и добавить к репосту своё поздравление телеканалу, не удалять его до 15 июня. Именно тогда в эфире программы “Новости” мы, с помощью приложения Рандомайзер, определим трех счатливчиков! Естественно, страница должна быть не фейком, а вы - жителем Мурманской области. Репости-поздравляй!
Комментарии
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Сергей
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Виктория
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Наталья
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