Нам 10 лет и мы дарим IPhone X за репост

В честь юбилея мы объявляем конкурс и подарим 3 счастливчикам крутые призы:

Главный приз - IPhone Х

Домик на сутки для небольшой компании на базе отдыха "Голубая Бухта"

Домик на сутки для двоих на базе отдыха "Чунга-Чанга"



Ваша задача:

Вступить в группу Арктик-ТВ, сделать репост этой записи и добавить к репосту своё поздравление телеканалу, не удалять его до 15 июня. Именно тогда в эфире программы “Новости” мы, с помощью приложения Рандомайзер, определим трех счатливчиков! Естественно, страница должна быть не фейком, а вы - жителем Мурманской области. Репости-поздравляй!