«Нам дороги эти // Позабыть нельзя!»: у подрядчиков есть внутренние сложности

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с администрацией Мурманска. В повестке встречи – вопрос по содержанию и ремонту дорог в городе.

Ранее Андрей Чибис поручил провести полное обследование улично-дорожной сети области. Срок устранения основных проблемных участков - до 1 июня, а остальных – до 20.

Юрий Сердечкин отметил, что работа сложная и трудоёмкая, но завершится в срок. Гарантийные работы уже выполнены на 70%. Но у подрядчиков есть внутренние сложности, так как сейчас они работают в рамках дорожной кампании этого года.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Мы понимаем, что есть сложности и организационные внутри, поэтому необходимо решение по структурным изменениям и по усилению УДХ также приняты. Мы сейчас работаем в режиме мобилизации. И проблем, которые были ранее, о которых мы сейчас доложим, будут устранены».

Андрей Чибис, внимательно выслушав главу областного центра, обратился к своему заместителю - министру транспорта и дорожного хозяйства региона Юлии Полиэктовой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема контроля качества, чтобы гарантийки было меньше. Мы проговорили всё, что касается этих вопросов. И я прошу вас внимательно за этой темой следить и координировать».

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве «Губернаторский контроль» отметил низкий процент выполнения ямочного ремонта в Мурманске, который по решению администрации города был разбит на два списка – аварийный и ремонт большими картами.