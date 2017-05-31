Нам клипы грязь убирать помогают?!

Мурманская область засветилась ещё одним клипом. На этот раз перепели песню группы «Ленинград» «В Питере - пить!» Очередной шедевр народного творчества пришёл из города Полярные Зори. С помощью клипа глава муниципального образования Максим Пухов пригласил жителей города на субботники.

Власть продолжает погружаться в социальные сети. Того факта, что интернет - удобный инструмент для обратной связи с электоратом, сегодня не понимает лишь только самый закоснелый ретроград. Глава региона Марина Ковтун уже давно общается с жителями области через Твиттер. На 8 марта представители регионального правительства с помощью клипа поздравили женщин с праздником. А вот глава города Полярные Зори таким необычным образом решил собрать жителей города на субботник. С этой целью переделали песню группы «Ленинград», заменив в припеве строки про употребление горячительного в Северной столице на утверждение: «Нам в ПэЗэ – жить». Насколько действенным оказался такой метод, из областного центра оценить сложно. Однако, стоит отметить, что Максим Пухов с соцсетями работает умело и уже неоднократно выкладывал «ВКонтакте» переписки с чиновниками по поводу остро стоящих городских проблем. И даже придумал собственный хэштег «Пуховрядом», по которому эти заметки «ВКонтакте» легко найти.