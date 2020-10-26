Нам не нужны родители «один» и «два» - депутаты Мурманской областной Думы

В Мурманской областной Думе провели заседание комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. В этот раз депутаты обсуждали внесение изменений в ряд законов и законопроектов, которые помогут привести наше законодательство в соответствие с федеральным.

В этот раз заседание комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению областной Думы было разбито на три блока. Первый – посвящён обсуждению предлагаемых изменений в законопроекты и законы Мурманской области. Например, депутаты обсудили Семейный кодекс. А конкретно то, что положение международного права не может превалировать над нормами Конституции России.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Мы понимаем, что, так как Европа относится к семейному праву, кого числят - родитель «один» и родитель «два», это касается этих норм. Мы по-особому смотрим здесь, поэтому наши нормы приводим в соответствие, чтобы не было норм толкования федерального законодательства».

Ещё одним важным вопросом обсуждения профильного думского комитета стало внесение изменений в Устав Мурманской области. Теперь согласование назначения прокурора региона больше не входит в обязанности Думы.

Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы: «Дума больше не будет согласовывать прокурора. Раньше в структуре это именно так было. Мы согласовывали, шло в Москву и всё решалось. Теперь прокурора назначает президент».

Также теперь официально появилась должность сенатора. Раньше это название не было указано в законе и Конституции.

Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы: «Поэтому сегодня законом мы также приводим в соответствие название представителей в высших органах государственной власти. И будем называть теперь Татьяну Алексеевну законно, сенатором».

Вторым блоком депутаты разобрали вопросы регионального законопроекта о наградах и премиях. Он касался введения новых и расстановки существующих по уровню. А третьим блоком стало обсуждение работы по предотвращению утечки персональных данных, поступающих в Мурманскую областную Думу.