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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.20 19:30

Нам предстоит «испить» осенний коктейль из коронавируса, гриппа и ОРВИ

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, а на горизонте маячит новая вирусная угроза. Привычная для мурманчан осенняя эпидемия гриппа в сегодняшних условиях может стать крайне неприятным дополнением к коронавирусной пандемии. В администрации города Мурманска прошло заседание муниципальной санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на котором обсудили, как снизить угрозу заражения для жителей города.

Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ для жителей севера дело привычное. Многие на эту беду особого внимания не обращают. Однако, чем он может обернуться во время продолжающей бушевать пандемии коронавируса, сегодня является загадкой даже для специалистов. Усугубляется ситуация ещё и тем, что мурманчане сейчас возвращаются из отпусков. В сентябре в городе станет многолюдно, а дети пойдут в школы, где, несмотря на все принятые меры, на время уроков окажутся запертыми в одном помещении с одноклассниками.

Чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов, администрация города решила принять превентивные меры.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Прежде всего отмечу по образовательным учреждениям, поскольку они в ведомстве нашего муниципалитета. Мы обеспечиваем утренний фильтр. Каждый день, если есть симптомы ОРВИ, неважно - преподаватель ты, родитель, ребёнок. Прежде всего, основная численность, это наши детки. Если есть симптомы ОРВИ - разворачиваем. Это что касается утреннего фильтра. Отдельно перед началом учебного года напомним, что первого сентября, если симптомы ОРВИ,  ни в коем случае не приходить».

Ситуацию по заболеваемости администрация будет держать на контроле. Данные будут собирать и по медучреждениям подведомственным региональному Минздраву, так и по организациям, подчиняющимся Минздраву федеральному. Кроме того, увеличились планы по вакцинации от гриппа. Эту процедуру должны будут пройти больше горожан, чем обычно.

Артём Ладыгин, и.о. главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»: «Главный государственный врач немного расширила наши полномочия в этом плане. Теперь мы должны будем привить не привычное количество пациентов, к нам прикреплённым, а несколько больше. То есть, 60% минимум взрослого населения - наша поликлиника и вторая поликлиника мы должны будем привить. Количество большое, есть определённые трудности. Только в тандеме с органами муниципальной, региональной, государственной власти мы сможем добиться успеха».

Городские власти напоминают о том, что соблюдать правила личной санитарной безопасности в этот период времени особенно важно. И надеются на сознательность граждан, которые при первых симптомах болезни будут оставаться дома, а не пойдут распространять вирус в рабочем или учебном коллективе.

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