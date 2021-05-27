Нападение на «Мяту» вышло боком его участникам

В Октябрьском районном суде Мурманска вынесли приговоры участникам группы напавшей на кальянную «Мята» в декабре 2018 года. Выяснилось, что некоторые налётчики участвовали и в другом преступлении - обстреле ночного клуба «Пурга» в 2012 году.

Нападение на кальянную «Мята» произошло в декабре 2018 года. Группа мужчин ворвалась в заведение, избила охрану и персонал, устроила погром. Как оказалось, нападавшие раньше сами работали в этом заведении охранниками. Однако за неподобающее поведение были уволены. На них часто жаловались посетители кальянной.

Практически все налётчики получили реальные сроки. В зависимости от степени вины - от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Тем, кто участвовал ещё и в расстреле «Пурги», назначили более суровое наказание - от 7 до 8 лет лишения свободы. И лишь один из нападавших получил условный срок. Его вину в произошедшем суд посчитал незначительной.

Сообщается, что два самых активных налётчика, которые попали на видео с камер наблюдения кафе «Мята» и были с битами, до суда не дожили. Один скончался из-за наркотиков, второй - покончил с собой.