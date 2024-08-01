Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов предстал перед судом

Слушание прошло в городском суде Апатитов.

Напомним, 4 апреля северянин набросился с холодным оружием на Андрея Чибиса. Это произошло поздним вечером на улице после встречи главы региона с жителями Апатитов.

Теперь Александр Быданов обвиняется в покушении на убийство губернатора. Хотя сам фигурант дела утверждает, что намерения убивать не было, и признает вину лишь в умышленном причинении вреда здоровью.

После ознакомления с обвинительным заключением он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных, чтобы убедить их в якобы истинных мотивах нападения.

За причинение тяжкого вреда предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, тогда как по вмененной в вину статье от 8 до двадцати лет под стражей.