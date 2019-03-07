Напекут блинов на главной площади Мурманска

Широкая Масленица для маленьких мурманчан и их родителей состоится в Детском городке «Сказка». Гостей ждут традиционные русские народные гуляния, концертная программа и, конечно, блины.

Праздничные мероприятия пройдут и на других городских площадках. Традиционно жителей и гостей областного центра ждут на площади Пять Углов и в Первомайском районе на площади около дома № 101 на Кольском проспекте.

Праздновать Масленицу в Мурманске будут два дня - 9 и 10 марта. 9 марта Широкую Масленицу отметят на трёх площадках, расположенных во всех округах города: в районе дома № 101 по проспекту Кольскому; на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» в жиломмикрорайоне Росляково.

Начало мероприятий в 14.00. В программе – концерты, игры, конкурсы, традиционные русские забавы и главный атрибут Масленицы - блины, символ солнца и наступающей весны.

10 марта праздник пройдёт на площади Пять Углов. Ярмарка традиционных масленичных угощений в самом сердце города откроет свои двери в полдень.

В 13.30 заработают игровые площадки: «Масленичные традиции», «Уличный театр», «Русский керлинг», а также пройдёт спортивный праздник «Родной двор - родной город». Продолжит программу праздничный концерт.

А маленьких мурманчан, их мам и пап весёлые народные гуляния, конкурсы, песни.

«9 марта у нас будет Широкая Масленица. К празднику мы подготовили три электросковородки-блинницы, на которых будут готовить блины, - делится некоторыми секретами будущих мероприятий Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Блинами будут угощать юных горожан. Будет много праздничных мероприятий, праздничное оформление, будет интересно и красиво. Приглашаем всех к 14.00 9 марта, на Широкую Масленицу».