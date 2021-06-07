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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.21 19:30

Наперекор плохой погоде - волонтёры очистили территорию Варничного ручья от скопившегося мусора и грязи

Жаркая погода стремительно покинула столицу Заполярья. В субботу столбики термометров не превышали и 15 градусов, а сильный ледяной ветер и вовсе заставлял северян оставаться дома. Но мурманские волонтёры считают, что никакие капризы природы не должны мешать субботнику.

В этот раз навести порядок добровольцы решили возле ручья Варничный.

Идея сплотить мурманчан для массовой уборки пришла в голову администратору популярной группы города в социальной сети «ВКонтакте», Роману Глеку. Сделали пост, раздали листовки, ждали отклика у населения, но прийти и убрать мусор решились немногие.

Роман Глек, общественный деятель: «Мне кажется, важно, в первую очередь, людям вообще не мусорить. То место, где мы сейчас находимся, кроме пандемийного года, два раза убирали уже два года подряд, вывозили огромными машинами отсюда мусор, а здесь опять грязно. Когда была хорошая погода, я видел, что здесь много людей отдыхают, шашлыки готовили. А как субботник, то, к сожалению, пара человек пришли».

Несмотря на то, что в этот раз на субботник пришло не так много людей, как ожидалось, волонтёрам удалось очистить территорию Варничного ручья от скопившегося мусора и грязи.

По словам организаторов, прекращать наводить порядок в столице Заполярья они не собираются и призывают мурманчан активнее присоединяться к масштабным уборкам города.  

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