Наперекор времени: перуанские археологи обнаружили пять мумий возрастом 1000 лет, а на гавайском острове Кауаи построили удивительный храм, опираясь на методы строительства, которым тысячи летКрасота предновогоднего Мурманска: ММТП и НТК помогли украсить 14 зданий города-героя
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.23 13:35

Наперекор времени: перуанские археологи обнаружили пять мумий возрастом 1000 лет, а на гавайском острове Кауаи построили удивительный храм, опираясь на методы строительства, которым тысячи лет

В гонконгском «Диснейленде» появилась новая жемчужина. Там к 10-летнему юбилею мультфильма «Холодное сердце» открыли тематический аттракцион.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Лос-Анджелесе, который заполонили бездомные, людям без определённого места жительства сложно найти место, где можно спокойно поспать. Но решение предложила местная организация. Она создала два палаточных городка.

Волонтёры в британском Лутоне считают, что работа на природе помогает настроиться на позитив. Они работают над восстановлением древнего лесного массива до его первоначального размера.

В Австралии природозащитники и волонтёры восстанавливают леса. Это необходимо для сохранения редких животных, включая коал.

Перуанские археологи обнаружили пять мумий возрастом 1000 лет. Они также нашли древнюю лестницу. Раскопки идут в Лиме.

В Австралии многие любят слушать музыку, но мало кто умеет играть на музыкальных инструментах. Однако одно музыкальное движение меняет ситуацию. По всей стране появляются группы, в которых все желающие учатся играть на укулеле.

Инновационный подход к переработке покрышек применяет компания в Чили. Она использует их в производстве аккумуляторов для электромобилей. Давайте посмотрим.

У берегов Доминики в Карибском море создадут первый в мире заповедник кашалотов. Это поможет уберечь уникальных морских животных от исчезновения.

В Австралии изучают, как иммерсионная терапия может принести пользу большему числу людей с заболеваниями головного и спинного мозга. Людям, которые восстанавливаются после серьёзных травм, предлагают потренироваться под водой.

На гавайском острове Кауаи построили удивительный храм. Во время работы не использовали никаких современных инструментов. Делали всё, опираясь на традиционные методы строительства, которым тысячи лет.

В ботаническом саду Нью-Йорка открылась выставка света и музыки под названием «Астра Люмина». Она переносит посетителей в космический и фантастический мир, наполненный мерцанием. Давайте посмотрим.

В гонконгском «Диснейленде» появилась новая жемчужина. Там к 10-летнему юбилею мультфильма «Холодное сердце» открыли тематический аттракцион.

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Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
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Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
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15.12.23 14:39
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