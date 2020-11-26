Напился до беспамятства, схватил трубу и угрожал расправой

Житель Заозерска, обвиняемый в хулиганстве, предстанет перед судом.

По версии следствия, один из постояльцев мурманской гостиницы злоупотребил алкоголем и решил подебоширить. Под горячую руку подвыпившего мужчины сначала попал обслуживающий персонал учреждения, а потом и представители Росгвардии, прибывшие на место ЧП по вызову. Люди не пострадали, чего не скажешь о имуществе гостиницы - хулиган разгромил ресепшен, а после пытался отбиться от прибывших стражей правопорядка.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.