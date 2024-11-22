Написаны 20 писем самому главному волшебнику. Поможем исполнить мечты юных северян

В Снежногорске стартовала одна из самых добрых акций в преддверии Нового года. Поучаствовать в осуществлении мечты ребят из Центра социального обслуживания может любой неравнодушный человек.

Без волонтёров в осуществлении своих маленьких мечтаний ребятам не обойтись. Добровольцы старательно выводят в письме Дедушке Морозу пожелания от особенных снежногорцев.

С 2016 года волонтёры Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск остаются помощниками главного волшебника страны, собирая письма от тех, для кого чудеса – это часть терапии.

Ксения Ширнина уже второй год поддерживает проект. Она признается, что взамен сама получает отдачу в виде неподдельных эмоций и благодарности.

Ксения Ширнина, волонтёр Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Искренне счастливы, рады, действительно думают, что Дед Мороз пришёл. Как будто хочется ещё больше дарить тепло и заниматься добром».

Виктория Григорьева, социолог Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Очень важно, что наши дети-волонтёры приходят в КЦСОН, наслаждаются общением с ребятами. Для них это ещё один способ получения добра. Здесь, как нигде в другом месте, дети дарят им искренние улыбки, для них это очень важно».

Все письма попадают на онлайн-площадку: в группе «Деда Мороза» в социальной сети их может найти и прочесть любой желающий. И, конечно, исполнить мечту ребёнка.

Обычно стоимость подарка не превышает двух тысяч рублей, но если малыш искренне мечтает, например, о смартфоне или музыкальной колонке, то пожертвования на такой сюрприз суммируются.

Виктория Григорьева, социолог Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Тем не менее, мы не первый год объявляем сбор. Люди, живущие в нашем муниципалитете, более того, у нас есть участники со всей страны. Например, доброволец из Вологды каждый раз ждёт с нетерпением старт этой акции. Мы объявляем сбор на дорогостоящие подарки и стараемся их купить».

Заразились добротой и воспитанники Центра социального обслуживания населения. Здесь активно функционирует объединение инклюзивного волонтёрства «Энергия добра»: ребята-инвалиды и дети в трудной жизненной ситуации и опасно-социальной обстановке учатся взаимодействовать с окружающим миром, проводя субботники, поздравляя бабушек и дедушек, устраивая праздники для малышей детских садов.

Результаты у проекта весомые. Например, «Энергия добра» стала лидером в одной из номинаций всероссийской акции «Добровольцы – детям», а в начале декабря руководитель учреждения отправится в Совет Федерации, чтобы получить из рук сенатора заслуженную награду.

Юлия Ушакова, руководитель волонтёрского объединения «Энергия добра», г. Снежногорск: «Это для нас это очень значимое достижение. Нас услышали, узнали, что мы делаем правильное дело, что ребятам это нравится, что наш проект в маленьком городке делает такое большое и важное дело для всей страны».

Кроме того, добровольческий инклюзивный проект по оценке федеральных экспертов вошёл в топ-1000 Международной премии «МыВместе», куда было подано больше 45000 заявок.

«Энергия добра» также стал финалистом Всероссийского конкурса «Моя страна – Моя Россия», итоги которого объявят после защиты.