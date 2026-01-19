Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
Направление совещанию в правительстве Мурманской области задали приближающийся День студента и неожиданная авария на теплосетях в п. Сафоново

В преддверии Дня студента в правительстве Мурманской области во время еженедельного совещания обсудили меры поддержки учащихся, разработку современных систем и условий в высших и средних учебных заведениях. Были рассмотрены вопросы выполнения поручений и устранения аварийных ситуаций.

В преддверии празднования Дня студента, который состоится 25 января, в правительстве региона обсудили меры поддержки учащихся и обновления, которые запланированы в корпусах и общежитиях учебных заведений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В 2026 году, как я уже сказал, мы создаём кластер «Хибинский» в Апатитах, ремонтируем семь зданий колледжей … Внедряем новые программы для IT и нефтегазовой отрасли».

Обновления, безусловно, коснулись и Мурманского арктического университета. Об этом на оперативном совещании рассказала Ольга Вовк. В высшем учебном заведении уже модернизировано 33 объекта учебной, научной и социальной инфраструктуры. Запущен первый в регионе медицинский аккредитационно-симуляционный центр. А Апатитском филиале - 4 учебные лаборатории и стартовало строительство общежития на 200 мест. Недавно была утверждена архитектурно-градостроительная концепция кампуса мирового уровня МАУ.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «В рамках проекта планируется строительство практически 56 тысяч квадратным метров площадей».

В этом году 246 абитуриентов поступили в МАУ из 61-го субъекта Российской Федерации, что в 4 раза больше, чем в 2024 году. В рамках приёмной кампании следующего учебного года количество выделенных в арктическом университете мест увеличится на 14%. К 2030 году в вузе планируют повысить технологическую оснащенность и внедрить в образовательные программы изучение и работу с искусственным интеллектом.

На новый уровень вышло и среднее профессиональное образование. Получая его, студенты могут одновременно обучиться на четыре рабочие профессии. Уже почти половина студентов колледжей обучаются по инженерным специальностям. С 2023 года число бюджетных мест по ним выросло на 300, а за три года контрольные цифры приёма по инженерным, медицинским и педагогическим направлениям увеличены почти на треть.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «За шесть лет в сферу образования было направлено свыше 16 миллиардов рублей. В этом участвуют и крупнейшие предприятия региона».

Губернатор призвал Министерство образования региона обратить внимание на то, что важно модернизировать сами программы обучения под современные стандарты и вызовы. Кроме того, подготовка кадров должна ориентироваться на востребованность профессий в Заполярье.

Мурманская область входит в топ-5 России по эффективности реализации проекта «Профессионалитет». Этому способствует выстроенная система трудоустройства молодых квалифицированных кадров сразу после обучения на предприятия партнёров. В этом году 305 выпускников гарантировано после обучения пойдёт работать на предприятия. Немаловажную роль в обучении играют и условия. Один из основных приоритетов в помощи молодёжи учиться – стимулирование в виде грантов и стипендий. В Мурманской области реализуют комплекс из 44 мер поддержки.

 За последние 5 лет финансирование молодёжной политики из регионального бюджета увеличилось в 15 раз. Грантовую помощь в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» получают разноплановые проекты.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Это проект «Три Ивана — три легенды войны». Проекты разносторонние и затрагивают разные категории молодёжи».

Всего 113 проектов за всё время реализовано по 5 направлениям деятельности. Также для молодёжи открывают и социальные инициативы – в колледжах создаются комнаты для студентов с детьми. В 2025 году такое место появилось в Мурманском медицинском колледже. В этом году ко Дню студента детская комната откроется и в арктическом университете.

Далее на оперативном совещании выступали главы муниципалитетов. О реализации плана «На Севере – жить!» в Апатитах рассказал глава города Николай Бова. В этом году город отметит 60-летие. К этому событию в Апатитах запланированы мероприятия, одним из которых стала высадка 60 кедров в хвойной аллее у гимназии №1.

Глава ЗАТО г. Североморск отчитался о проделанной работе в устранения аварийных ситуаций с теплоснабжением в Сафоново. Аварийно-восстановительные работы проконтролировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Напомним, в период праздничных дней в посёлке произошла череда порывов на теплосетях по причине механических повреждений неустановленными лицами, а также на фоне аномальных морозов.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «На сегодняшний день все детишки вернулись в лицей для проведения занятий».

К началу следующего отопительного периода в Сафоново планируется переложить более 60% тепловых сетей.

