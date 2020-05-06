Напротив областной больницы установили новую остановку общественного транспорта

Напротив Мурманской областной больницы установлен новый остановочный комплекс. Напомним, ранее здесь был торговый павильон, который демонтировал собственник.

Мурманчане, в особенности пожилые люди, обращались к городским властям, с просьбой как можно скорее обустроить пустующие пространство. Новая конструкция на этом месте должна была появиться только в июне, но для удобства жителей города остановку было решено установить гораздо раньше.

Когда на улице станет теплее, работники Управления дорожного хозяйства займутся укладкой здесь асфальтового покрытия, сообщил Станислав Ланин, заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства города Мурманска.