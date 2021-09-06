Напряжённые выходные губернатора в ЗАТО Александровск

В выходные губернатор региона с рабочей поездкой отправился на север. Андрей Чибис побывал в самом большом ЗАТО области и поставил вопрос ребром относительно исполнения одного из федеральных проектов. Пообщался руководитель региона с заводчанами судоремонтного предприятия «Нерпа» и с юнармейцами в новом Доме Юнармии Полярного.

Участие ЗАТО Александровск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволило воплотить идею обустройства «Снежного сквера» в Снежногорске. Правда, теперь сроки реализации проекта стали туманны. Работы по укладке плитки в будущей зоне отдыха едва ли можно назвать качественными. Да и общая картинка, которую представляли населению дизайнеры, сильно отличается от исполнения, отметил приехавший с проверкой в большое ЗАТО глава региона.

Впрочем, у подрядчиков нашёлся и на это ответ.

Андрей Сокальский, руководитель компании-подрядчика «Альп Стар»: «Мы работаем по проекту, а не по дизайн-проекту. Всё, что у нас есть по проекту, мы всё выполним, всё сделаем».

Никаких деревянных помостов у озера, скамеечек вдоль опорной стенки на площади и озеленения пока точно жители Снежногорска не увидят. Плитка, как бы она ни красива была, давно вызывает оживлённые споры.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На этой площади, на мой взгляд, достаточно было бы положить новый асфальт. Укладка плитки в таком объёме влечёт за собой необходимость ручной уборки снега».

Пообщался Андрей Чибис и с работниками оборонно-промышленного предприятия Снежногорска. На «Нерпе», в сравнении с 80-ми и 90-ми годами прошлого века, отмечается сокращение количества рабочей силы. А ведь заказы есть, отмечает руководство. Завод серьёзно относится к профориентационной деятельности, сотрудничает с вузами и колледжами страны. Но даже этого недостаточно. На предприятии банально не хватает сварщиков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача, постараться сделать так, чтобы увеличить количество людей, которых мы готовим в колледжах для наших предприятий».

Из озвученных жителями ЗАТО проблем были вопросы по предоставлению медицинских услуг.

Олег Минин, врио начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Здесь есть одна, но очень большая проблема, которую можно решить только в содружестве с местной властью, с флотом, с властью губернатора - это привлечение новых специалистов».

Закрытые гарнизоны, как правило, мало привлекательны для медиков – возможности их здесь сильно ограничены, поэтому и необходим комплекс мер поддержки: финансовых и социальных, подчеркивает руководство медсанчасти.

А вот работа с подрастающим поколением Андрея Чибиса впечатлила. На днях в Полярном открыли Дом Юнармии, где школьникам предлагают широкий выбор направленностей дополнительного образования. Например, основами туристической программы губернатор предложил делиться и с другими муниципалитетами Мурманской области. Педагоги обучают детей не только ориентированию на местности, правильному разведению костров, оказанию первой помощи, но и проводят в лесах «Экологические десанты».

Такими акциями педагоги и школьники пытаются привлечь внимание руководителей промышленных и строительных компаний к большой экологической проблеме – загрязнению окружающей среды.