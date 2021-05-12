Нарастание экстремистских проявлений в основном обусловлено усталостью граждан - Николай Патрушев

Сегодня в Мурманской области работают секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральному округе Александр Гуцан. Целью визита высокопоставленных гостей стало проведение в столице Заполярья выездного совещания. Его главной темой стали меры противодействия терроризму и экстремизму в округе.

После приезда в Мурманск участники выездного совещания секретаря Совета Безопасности почтили память погибших во время войны солдат. Вместе с губернатором Андреем Чибисом они возложили цветы и венки к подножию мемориала Защитникам советского Заполярья.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев полпред Президента Александр Гуцан и губернатор Андрей Чибис провели совещание по вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Оно началось с минуты молчания по погибшим в Казани.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Нарастание экстремистских проявлений в основном обусловлено усталостью граждан от введённых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также связано с негативным отношением к трудовым иностранным мигрантам. В том числе в виду совершения ими резонансных правонарушений».

Негативно настроенных граждан злоумышленники вовлекают в свои преступные группы. Также поступают и запрещенные террористические формирования. Целевой группой для вербовщиков выступает молодёжь и трудовые мигранты со склонностью к антисоциальному поведению, отметил Патрушев. Всё чаще это делается через соцсети.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «На усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными непроверенными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений. Различного рода ложной информации. В том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов».

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе: «К числу таких организаций относятся радикальные объединения и группировки, использующие националистическую и религиозную идеологию. Псевдодемократические организации, находящиеся под прямым иностранным контролем, использующие благовидные предлоги для совершения экстремистских действий».

Для сохранения национальной безопасности и предотвращения развития опасных движений необходимо особое внимание уделять воспитанию молодёжи, подчеркнули участники встречи. Следует усилить работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков. Продолжить создание и развитие учебно-методических центров в регионах.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области: «Члены Совета Безопасности сегодня протокольно приняли несколько очень важных решений по защите социальных объектов, эффективности реализации молодёжной политики, обороту огнестрельного оружия».

Этот комплекс мер протокольно будет зафиксирован и направлен всем регионам Северо-Западного округа для реализации.