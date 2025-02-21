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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30

Нарекли именем! В ЗАТО Александровск провели торжественное мероприятие, посвящённое первым александровцам, появившимся на свет в 2025 году

По сложившейся в ЗАТО Александровск традиции, первых новорождённых наступившего года поздравили представители администрации и учреждений культуры муниципалитета.

7 января, едва появившись на свет, всё внимание в семье Нечепоренко захватил Михаил, причём, его влияние распространилось и на старшую сестру. Алёна – мама Миши – признаётся, что сначала дочь бунтовала, но любовь победил.

Алёна Нечепоренко, г. Снежногорск: «Капризный, буйный требовательный. Требует всего: кушать, играть, гулять».

У Натальи из Гаджиево, которая с появлением Богдана, стала многодетной мамой, иные наблюдения: мальчик самый спокойный из детей. Важные минуты рождения сына и выписки пришлось пропустить главе семьи – супруг Натальи сейчас находится в зоне спецоперации и получает вести из дома редко.

Наталья Елисеева, г. Гаджиево: «Радостный, что ещё один сын. Очень гордится этим. Тем более, что малыш – копия папа!».

Не удалось разделить с женой первую встречу с доченькой и Артёму – работа не отпустила, или у Таисии были совсем другие планы.

Артём и Анастасия Шеховские, г. Снежногорск: «Дистанционно - я был на дежурстве в этот день. Планировал присутствовать на родах, но Таисия решила чуть раньше появиться».

По сложившейся в ЗАТО Александровск традиции, первых новорождённых наступившего года поздравили представители администрации и учреждений культуры муниципалитета.

 

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