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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.21 19:30

Нарезка от регионального избиркома депутатам облдумы понравилась

Депутаты Мурманской областной Думы собрались на очередное заседание.  В повестке - 23 вопроса. Среди них новая схема распределения избирательных округов и изменения в бюджет Мурманской области.

В этом году меняются правила выборов депутатов в Мурманскую областную думу. Число тех, кто выдвигается по партийным спискам - снизилось до десяти человек. Больше будет кандидатов, идущих в парламент по одномандатным округам. В связи с этим, избирком представил новую схему избирательных округов региона. Согласны с переменами были не все народные избранники, но большинство нарезку всё же поддержали.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Нормы права соблюдены. Соблюдены права избирателя. Не был разделён ни один УИК. То есть, каждый житель области, где он голосовал до этого, он придёт на тот же избирательный участок голосовать. Как за кандидатов в Мурманскую областную Думу, так и за кандидата в Государственную Думу. Будут совмещённые федеральные и региональные выборы. Будут ещё и муниципальные. В Мурманске - по одному округу довыборы будут в муниципальные органы власти».

Ещё один важный вопрос: корректировки в главный финансовый документ региона - бюджет области. Соответствующий законопроект в региональный парламент прислал губернатор. Рассмотрят поправки только 30 марта, тогда пройдёт второй день заседания. Пока же с документом будут работать профильные комитеты.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «По комфортной среде поднимался вопрос, было мнение, что у нас много денег выделяется на общественные пространства. Много есть победителей всесоюзных конкурсов, областного конкурса. Не буду перечислять эти города. Вопрос поднимался, что на дворовые территории мало было выделено денег. Принято решение было губернатором, чтобы увеличить количество денежных средств на дворовые территории. Это он вчера нам озвучил сумму около 400 миллионов рублей».

Также депутаты выслушали доклад о работе уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области в 2020 году.

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