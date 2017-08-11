Наркоману, совершившему два убийства и грабёж, грозит пожизненное лишение свободы

Два убийства, грабёж, разбойное нападение. Перед мурманским судом предстанет 32-летний рецидивист.

Ровно год назад, 11 августа 2016 года в следственные органы поступило заявление об обнаружении тел двух женщин с колото-резанными ранениями. Первую погибшую 1954 года рождения нашли дома. Оказалось, что из квартиры на улице Копытова пропали личные вещи и 15 тысяч рублей. Позже следователи установили, что потерпевшая была лично знакома с убийцей и его матерью и часто давала им деньги в долг.

- В настоящее время заместителем прокурора области утверждено обвинительное заявление в отношении П-на Алексея, который обвиняется в преступлении связанном с убийством двух лиц, сопряженного с разбоем, - рассказал Максим Давыдов, прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуально оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Мурманской области, – а так же в совершении трёх эпизодов разбоев с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшим.

На вторую жертву, по версии следствия, мужчина напал в тот же день. Ей стала продавщица продовольственного павильона на улице Крупской. Она скончалась от полученных множественных ножевых ранений. В этот раз добычей агрессора стала сумма почти 3 тысячи рублей. По обнаруженным отпечаткам пальцев следователи сделали вывод, что на двух местах преступлений орудовал один и тот же человек. Установить личность удалось по базе данных, ранее фигурант уже был судим за грабёж. В ходе расследований и медицинских экспертиз выяснилось, что на двух убийствах мужчина не остановился.

- В этот же день чуть позже поступило сообщение о нападении в подъезде дома на пожилую женщину. Ей были нанесены удары камнем по голове, - рассказал Сергей Михеев, старший следователь следственного отдела по городу Мурманску СУ СКР. - В результате этого нападения северянке был причинён тяжкий вред здоровью. У женщины было похищено имущество и денежные средства.

Задержать подозреваемого 32-летнего жителя областного центра удалось только на третий день после преступных деяний. Его обнаружили на крыше одного из домов Октябрьского округа. Он не оказал сопротивления при задержании и не отрицал свою вину. А позже признался, что зверские преступления он совершил лишь для того, чтобы найти деньги на покупку наркотиков.

Ради своей слабости он не остановился даже перед человеческой жизнью. Какого наказания заслуживает наркозависимый фигурант, решит суд. Следователи уже передали утвержденное прокуратурой обвинительное заключение в суд. За двойное убийство и разбой мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.