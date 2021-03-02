Наркополицейские Мурманска вместе с бойцами спецназа «Гром» задержали двух предполагаемых дилеров

Молодых людей поймали с поличным в момент, когда они делали тайники. При досмотре у них изъяли 101 сверток с амфетамином. Общий вес опасной находки составил 900 граммов, а это считается особо крупным размером.

По данному факту в отношении ранее несудимых подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь мурманчанам грозит до 20 лет лишения свободы.