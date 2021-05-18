Наркополицейские задержали мурманчанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Им оказался ранее не судимый мужчина 36 лет.

При обыске в квартире у предполагаемого дилера полицейские обнаружили расфасованные и приготовленные к сбыту наркотики. Кроме того, были изъяты 18 кустов марихуанны, ёмкости с семенами, сушеными листьями растения, оборудование для незаконного культивирования, а также денежные средства - 50 тысяч рублей.

Задержанный признался, что в целях конспирации, каждый раз встречался с покупателями на новом месте, назначая «свидание» по телефону.

Сейчас против любителя незаконных растений возбуждены уголовные дела, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.