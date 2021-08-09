Наркотики до тюрьмы доведут

Наркополицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили причастность мурманчанина к незаконному обороту наркотиков.

Оперативники наркоконтроля при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» на проспекте Кирова задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый житель Мурманска 1989 года рождения. Во время досмотра в машине северянина было обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с сильнодействующим психотропным веществом – амфетамин общей массой свыше 20 граммов.

Кроме того, дома у задержанного были изъяты иные наркотики, которые направлены на экспертизу.

Ксения Илларионова, оперуполномоченный УКОН УМВД России по Мурманской области: «В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый арестован».