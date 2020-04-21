Наркоторговца поймали с поличным на железнодорожном вокзале

Редакции «Арктик-ТВ» от источника близкого к силовым структурам стало известно, что оперативники мурманского УФСБ обнаружили и пресекли крупный канал сбыта наркотиков.

Продавать запрещенные препараты в нашем регионе планировал житель Карелии, который для этого приехал в Мурманск с крупной партией психостимуляторов, имеющих сленговое название «флакка».

По предварительной информации молодой человек действовал в интересах одного из интернет-магазинов, торгующего на территории Северо-Запада страны наркотическими веществами. Веб-ресурс функционирует в теневом сегменте.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Мурманске, при себе у курьера была крупная партия наркотиков.

Есть основания полагать, что мужчина имеет отношение не только к непосредственному сбыту, но и организации торговли - поиску и обучению «закладчиков». В отношении него возбуждено и принято к расследованию уголовное дело.