Наркоторговца задержали дома

Наркополицейским по наводке стало известно, что 32-летний житель Кандалакши занимается незаконным оборотом запрещённых веществ. При силовой поддержке спецназа «Гром» безработный и неоднократно судимый подозреваемый был задержан у себя дома.

При обыске в его квартире были изъяты 2 свёртка с наркотиками, а также самодельные курительные приспособления и шприцы.

Мужчина покупал наркотики с помощью закладок не только для личного потребления, но и для продажи. В отношении него возбуждены уголовные дела.