Наркоторговец с хорошими характеристиками

В Первомайском районном суде Мурманска огласили приговор по делу о распространении наркотиков. Молодого человека задержали с поличным.

…Г-ова сотрудники полиции арестовали в феврале этого года. Мужчину задержали с поличным. Он продал другу своей сожительницы 3 грамма гашиша. Купюры, которыми расплачивался покупатель, были мечеными.

Молодой человек работал поваром. Характеристики с предприятия и от участкового - положительные. Молодой человек охотно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и рассказал следователям о канале поставки наркотиков.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства. Теперь у молодого человека есть 10 дней для того, чтобы обжаловать решение суда.