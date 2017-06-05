День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30
Наркоторговец с хорошими характеристиками
В Первомайском районном суде Мурманска огласили приговор по делу о распространении наркотиков. Молодого человека задержали с поличным.
…Г-ова сотрудники полиции арестовали в феврале этого года. Мужчину задержали с поличным. Он продал другу своей сожительницы 3 грамма гашиша. Купюры, которыми расплачивался покупатель, были мечеными.
Молодой человек работал поваром. Характеристики с предприятия и от участкового - положительные. Молодой человек охотно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и рассказал следователям о канале поставки наркотиков.
Суд учёл все смягчающие обстоятельства. Теперь у молодого человека есть 10 дней для того, чтобы обжаловать решение суда.
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