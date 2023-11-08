Наркоторговец с пистолетом свою вину не признаёт

В Кольском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Препараты при себе держал ранее судимый за кражи и грабежи житель Мурманска, автомобиль которого по наводке остановили инспекторы.

Полицейскими были изъяты приспособления для курения, а также три пакетика с неизвестным веществом и один - с таблетками. Кроме того, был изъят предмет похожий на пистолет.

Позже экспертиза подтвердила, что молодой человек хранил при себе запрещенные препараты, а оружие, находившееся при нём, было предназначено для стрельбы холостыми патронами.

Обвиняемый свою вину так и не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.