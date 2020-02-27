Народ - за эротику и против порно!

Некоторые деятели искусства во все времена сталкивались с непониманием их творений. Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у мурманчан, а как они относятся к откровенным и не слишком откровенным сценам в кино и клипах? Получили довольно интересный срез мнений:

- Я не смотрю ни клипы, ни современные фильмы.

- Я спокойно отношусь, если кому-то нравится, пусть смотрят. В принципе, детей оградить достаточно маленьких. А так, эротика всё-таки – это не порно.

- Есть фильмы для семейных просмотров, там, наверное, нет. Есть фильмы эротические, там, наверное, да.

- Порнография – это ж не эротика. Наверное, порнографии не должно быть у нас на экране.

- К эротическим сценам в фильмах отношусь отрицательно.

- Если красивые эротические сцены, почему бы и не посмотреть. А пошлость не нужна, мне кажется. Нет, нет. Должна быть изюминка какая-то.

- Это жизнь, вполне нормально. Почему я должна этого стесняться? Люди показывают свою страсть.