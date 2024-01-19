«Народ, герои, литература» - проходят открытые диалоги с северянами

В рамках проекта «Народ, герои, литература» в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоялась творческая встреча с сербским музыкантом Александром Кочичем и с актёрами из Санкт-Петербурга Яковом Шамшиным и Владимиром Бирюковым. Гости события рассказывали через стихи и музыку истории бойцов СВО.

В столице Заполярья дали старт первому полноценному событию в рамках проекта «Народ, герои, литература». Оно организовано Мурманским отделением писателей России при поддержке Северного флота на грант Президентского фонда культурных инициатив.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения союза писателей России, руководитель проекта «Народ, герои, литература»: «Сейчас литература очень оторвана от жизни, люди современных авторов почти не знают. Тем не менее есть яркие поэты, прозаики, которые пишут о современной жизни, о современных героях и не только про защитников СВО, но и о тех, кто поднимает экономику, образование, культуру. Смысл проекта – познакомить жителей России, Мурманской области с этими героями, которые описываются в произведениях».

Для участия в проекте были привлечены актёры, музыканты, известные люди - те, кто представят эту литературу, расскажут о ней, прочтут стихи.

Например, актёры театра и кино Яков Шамшин и Владимир Бирюков в Мурманске впервые, они поделятся историями мужественных северян.

Яков Шамшин, актёр театра и кино: «Наш хороший знакомый Вениамин Углёв, военный корреспондент, который собирает истории реальных ребят, которые прошли СВО. Кто-то ранен, кто-то вернулся уже на СВО и так далее. Очень много историй настоящих, живых о подвигах, которые происходят здесь и сейчас. В наше время. Может быть, кому-то кажется, что это далеко от нас, но на самом деле это очень близко».

Владимир Бирюков, актёр театра и кино: «Мы сейчас постараемся прочитать стихи, которые непосредственно связаны с ребятами, которые из Мурманска. Они в зоне СВО принимают непосредственное участие, очень хорошо себя проявляют. Как мне кажется, Мурманск может ими гордиться. Большие люди, великие герои».

Ещё один гость встречи – сербский музыкант Александр Кочич. В Заполярье он бывает часто, говорит, что уже чувствует себя полноценным северянином.

На встрече Александр исполнял патриотические песни под гитару.

По словам серба, самое важное для общества в такое непростое время – быть на своём месте и делать то, что можешь.

Александр Кочич, волонтёр и музыкант, Сербия: «Мы должны работать каждый на своём участке фронта. Музыканты - на сцене, артиллеристы - за своим орудием, врачи - в больницах, учителя - в школах. Если каждый будет заниматься своей работой, то победа будет за нами. А если одно звено окажется слабым, то всё под угрозой может оказаться. Нам не надо расслабляться, ни в каком случае. С верой в Бога и верой в государств – идти вперёд».

В ближайших планах делегации посетить Колу и Териберку, провести там свои, как они говорят, открытые диалоги.