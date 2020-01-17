День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
21.01.20 20:00РАМКИ ЗАКОНА: Наёмный работник! Знай свои трудовые права и учись их защищать
21.01.20 19:30Жители дома по улице Свердлова устали жить в сырости
21.01.20 19:30Проблемы уборки мурманских дворов решаются незамедлительно
21.01.20 19:30Журналисты «Арктик-ТВ» пытались найти героя 2020 года во дворе на проспекте Ленина, 80
21.01.20 19:30Андрей Сысоев и Евгений Никора проверили качество ремонта в 21-й школе
21.01.20 19:30Председатель Совета Федерации провела рабочую встречу с губернатором Мурманской области
21.01.20 19:3010 000 000 000 кВтч – свет от КАЭС
21.01.20 19:30Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ
21.01.20 19:30Народ поддерживает отмену комиссии в банках при оплате ЖКУ
21.01.20 19:30Команда «Сборная Снежногорска» проходит второй отборочный тур международного фестиваля «КиВиН-2020»
21.01.20 18:30Почему плату за капремонт в нашем регионе пока повышать не будут, знает «Вечёрка»
21.01.20 12:00ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Трудовые споры, или На митингах проблемы ЖКХ не решаются – Алексей Круглин
20.01.20 20:00КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
20.01.20 19:30В день Крещения Андрей Чибис вместе с мурманчанами принял участие в церемонии омовения
20.01.20 19:30Продолжается сбор средств для помощи юному мурманчанину Мише Жукову
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Последние комментарии
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
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Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
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