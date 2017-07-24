Народ и армия - едины! – этот лозунг остаётся актуальным и сейчас

Есть ли жизнь за пределами войсковой части? Администрация Мурманска уверена, что есть - вместе с её сугубо гражданскими вопросами и заботами. Чтобы качественней помогать военнослужащим с решением социальных проблем, городские власти создали специальную рабочую группу. На первом её заседании присутствовал и глава администрации города Мурманск Андрей Сысоев.

Народ и армия - едины! Советский лозунг в постсоветской России снова становится популярным. Несмотря на закрытость структур Минобороны, отделять их от остального общества нельзя. Военнослужащие после службы возвращаются в гражданское общество, их дети ходят в муниципальные школы и детские сады, семьи - получают медицинское обслуживание в городских поликлиниках. После уставной жизни в частях перестроиться на мирный лад военным бывает трудно, а для того, чтобы помочь им справиться с социальными проблемами, администрация Мурманска создала специальные рабочие группы.

- Губернатор Мурманской области вместе с командующим Северным флотом приняли решение, что во всех муниципалитетах региона будут созданы такие группы, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - И я считаю, что это правильное решение. Мурманская область в достаточной степени милитаризована, практически в каждом муниципалитете есть воинские части, и, в том числе, они есть в городе-герое Мурманске.

Такая работа в муниципалитете велась и до этого. Например, город давно помогает морякам авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и военнослужащим морской пехоты из посёлка «Спутник». Дружба эта взаимовыгодная.

- В рамках гражданско-патриотического воспитания мы взаимодействуем давно. Например, с экипажем авианесущего крейсера «Адмирал флота Кузнецов» и военнослужащими из «Спутника», - отметила Ольга Шевкошитная, заместитель председателя комитета по социальной поддержке администрации города Мурманска.

Кроме того, администрация Мурманска шефствует над в 61-ой бригадой морской пехоты с декабря 2000 года. Традиционно туда отправляют самых достойных мурманчан. Это подготовленные физически юноши, многие из которых имеют спортивные разряды по биатлону, единоборствам.

Эта встреча рабочей группы первая. Военнослужащие рассказали о своих потребностях и возникающих социальных проблемах, представители администрации их выслушали и установили график решения первоочередных вопросов.