Народ и армия едины: борьба с пандемией коронавируса продолжается

Огромную роль в противодействии свирепой болезни играет взаимная помощь и поддержка.

Медицинских работников Северного флота отправили на помощь гражданским врачам. В бригады вошли терапевты, фельдшеры и медицинские сестры – анестезисты.

В Тульскую область отправился терапевт Военно-морского клинического госпиталя из Архангельской области. Помогают не только квалифицированными специалистами, но и кислородом, который жизненно необходим тяжело больным пациентам. Северным регионам передано 54 тонны жидкого кислорода, в том числе, 37 тонн Архангельской области и 15 тонн Республике Коми. Более 2 тонн передано в больницы Костромской области.

В авиационных частях Северного флота накоплен запас медицинского кислорода, которого хватит для обеспечения потребностей своих лётчиков и медицинских учреждений, а также оказания помощи гражданской системе здравоохранения.