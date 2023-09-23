Народ на выдумки горазд: стеклянный мост, гадание на сыре и «звонки счастья»Идём за «Силой правды» на БДК «Иван Грен»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.23 13:35

Народ на выдумки горазд: стеклянный мост, гадание на сыре и «звонки счастья»

Израильские археологи обнаружили рядом со стенами Иерусалима две группы каналов. Эта находка не похожа ни на какие другие, поэтому озадачила учёных.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Израильские археологи обнаружили рядом со стенами Иерусалима две группы каналов. Эта находка не похожа ни на какие другие, поэтому озадачила учёных.

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Екатерина
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