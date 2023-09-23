Народ на выдумки горазд: стеклянный мост, гадание на сыре и «звонки счастья»

Израильские археологи обнаружили рядом со стенами Иерусалима две группы каналов. Эта находка не похожа ни на какие другие, поэтому озадачила учёных.

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Израильские археологи обнаружили рядом со стенами Иерусалима две группы каналов. Эта находка не похожа ни на какие другие, поэтому озадачила учёных.

Древний город Иерихон на Западном берегу реки Иордан может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его считают одним из самых древних на планете. Об этом подробнее…

Старейший действующий планетарий в мире может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении планетария Эйсе Эйсинга XVIII века в Нидерландах будет принято Комитетом всемирного наследия в Саудовской Аравии в сентябре.

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В индийском ресторане посетители с нарушением зрения могут заказать еду без посторонней помощи. Для них напечатали меню шрифтом Брайля. В Австралии люди разных возрастов ходят на занятия по хоровому пению. Как это помогает избавиться от чувства одиночества, давайте посмотрим...

Видов гадания много – по руке, на кофейной гуще, на картах… Но мало кто знает, что гадать также можно на сыре. Как это делает одна американка – сейчас узнаем…

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Британский художник нашёл не совсем обычный холст для творчества. Он создаёт мини-картины на затоптанных жвачках на улицах.