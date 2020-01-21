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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.20 19:30

Народ поддерживает отмену комиссии в банках при оплате ЖКУ

Журналисты «Арктик-ТВ» сегодня провели опрос мурманчан, поинтересовавшись их  мнением о новом законопроекте: насколько накладным для их кошельков становится комиссия банков при оплате услуг ЖКХ?

- Хорошо отношусь. Будет очень здорово. Вроде, два-три  рубля, а соберешь все квитанции, там и сумма приличная получается.

- Для меня это не очень накладно. Но это мои деньги всё-таки и не хотелось бы, чтобы эта комиссия была.

- С одной стороны, кажется, бог с ними – два-три  рубля, А с другой стороны, там два рубля, там три рубля, там пять рублей, не очень хочется  лишние  деньги отдавать. Я бы тоже отменила, конечно.

- В целом инициатива хорошая…

- Конечно надо  убирать. Я вот пенсионерка, живу на Дзержинского, плачу в сберкассе и за телефон, и за мусор, и за свет. Почему так сделали, мне эти пять рублей, как сейчас берут, мне это тоже с пенсии. Я не согласна. Пусть берут без комиссии.

- Понятия не имею. Для меня эти три-четыре рубля ничего не значат абсолютно.

- Это важно  для пенсионеров. Очень даже важно. Отменять надо, отменять. Потому что это банк себе как услугу проводит, а что же мы банки будем кормить? По-моему, они и так хорошо жируют.

- Очень хорошая инициатива. Думаю, народ воспримет это адекватно, с пониманием. И это нужно людям. Смысл этой комиссии, какой вообще? Просто, по сути, высасывание денег.

- Я считаю, что надо отменить её. Вот я оплачиваю за тепло и свет, а с меня ещё берут деньги за то, что я пришла в сберкассу и оплатила. Я считаю, что надо отменить. Заработают на других.

- Учитывая, что я пенсионерка, я считаю, что надо бесплатно. А там уж, кто как.

- Мне всё равно, можно и отменить.

- На самом деле инициатива замечательная. Замечательно, что это рассматривают на уровне государства. Это значит, что государство о нас заботится. Государство любит свой народ. Ведь дело не в двух-трёх рублях, а в том, что платежей много накапливается, Я думаю, сумма за год накапливается ощутимая для людей. Конечно, это замечательно.

- Я думаю, что это надо бы сделать, чтобы людям полегче было. Комиссия тоже накладно для людей. Если бы люди жили богато, тогда другой разговор.

- Я считаю, что мы достаточно платим за коммунальные услуги, чтобы ещё платить банку за его услуги.

 

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