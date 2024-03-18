Народ понимает и хочет, чтобы страна двигалась вперед – Сергей Дубовой

Выборы президента страны состоялись. Впервые они проходили в течение трёх дней и с применением дистанционного электронного голосования. Результатами электорального процесса поделились руководители фракций регионального парламента.

И партия власти, и парламентская оппозиция результатами выборов оказались полностью довольны. Президентская кампания объединила и сплотила не только рядовых жителей области, но и депутатов облдумы, несмотря на их разногласия на политической арене в обычное время.

На этих выборах явка избирателей стала рекордной. В Мурманской области она составила 71,24%, что на 8 процентов больше, чем в 2018 году. Всего в регионе действовало 580 избирательных участков, на которых было задействовано около 4000 сотрудников.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это рекордная явка в истории России. Она говорит о том, что народ понимает, хочет, чтобы страна двигалась вперед. Ей необходимо развитие. Чтобы управлять страной, необходим лидер, который может управлять всем этим процессом, вопросами и внутренней политики, и внешней. И конечно, самое главное, чтобы улучшалось благосостояния жителей России».

На некоторых избирательных участках работали комплексы электронной обработки избирательных бюллетеней. После подсчёта всех голосов стали известны следующие результаты: за Владимира Путина проголосовали 83,21% избирателей, второе место в регионе занял Владислав Даванков от партии «Новые люди». У него чуть более 6% голосов.

Владимир Антоненко, руководитель Регионального отделения политической партии «Новые люди» в Мурманской области: «Считаю, что выборы прошли замечательно. Мы заняли второе место, на фоне России мы также хорошо смотримся. Будем дальше работать. Никаких нарушений мы не видели, считаем, что наш результат - это начало пути в нашем регионе».

Третье место в нашем регионе занял глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий с результатом 4,16%.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «На мой взгляд, мы провели самую яркую кампанию. Мы стали ближе к нашему избирателю. Кампания прошла довольно размерено. К нам не поступало на момент трёхдневного голосования никаких жалоб о нарушениях. Наши представители на участковых избирательных комиссиях, наши наблюдатели ничего не фиксировали. Выборы прошли спокойно».

С небольшим отставанием четвертым стал депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. За него проголосовали 4,03% избирателей.

Оценил проделанную работу партии лидер депутатской фракции в Мурманской области Александр Попов.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Практически все кандидаты взяли себе на вооружение социальные пункты программы КПРФ. Даже Владимир Владимирович Путин говорит о прогрессивном подоходном налоге. Часть предприятий нашей страны прошли путь национализации, в том числе предприятий оборонного комплекса. Сейчас на повестке дня контроль цен на продукты питания, прежде всего, социальные продукт, контроль торговой наценки. Программа КПРФ жива, она актуальна как никогда, мы продолжим борьбу за её реализацию».

Члены партии «Справедливая Россия» в этот раз решили не выдвигать своего кандидата, но, несмотря на это, её представители выполнили свой гражданский долг.

Александр Макаревич, председатель совета Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Мурманской области: «Выборы нельзя сравнивать с Олимпийскими играми. Принцип - любой ценой принять в них участие самому, имеется ввиду своими кандидатами, - он здесь не работает. А уж президентская кампания совсем не Олимпийские игры. Поэтому в самом начале сделали такой выбор, что в этой ситуации у нас своего кандидата не будет, а «Справедливая Россия» поддержит действующего президента страны».

Следили за ходом событий и представители «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». По их мнению, подготовка и организация процесса была на высшем уровне, всё было сделано для того, чтобы не допустить нарушений.

Андрей Иванов, руководитель Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области: «Я считаю, что подготовка была стопроцентно качественно. Избирком отработал на пять баллов».

Как отмечают члены фракций, благодаря всесторонней вовлечённости удалось избежать инциденты, которые проходили в других субъектах Российской Федерации. В Мурманской области выборы прошли спокойно и без жалоб.