Народ соскучился по «Сказке»

В Мурманске после реставрации открылся знаменитый детский городок «Сказка». В честь долгожданного события администрация города устроила праздник для юных мурманчан и их родителей.

Детский городок «Сказка» появился недалеко от остановки общественного транспорта «Семёновское озеро» в 1986 году. Но как это всегда бывает, спустя несколько десятилетий от некогда уютного и радушного места, остались только полуразрушенные детские площадки и обшарпанные кирпичные стены. Летом 2016 года городская администрация приняла решение возродить зону отдыха для юных северян. Строительство заняло два года и вот реконструкция наконец-то завершилась.

- Мы очень старались, чтобы вам понравилось эта зона отдыха, - обращается к юным посетителям «Сказки» Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это был непростой и тяжелый труд: работали архитекторы, скульпторы, строители. Но самое главное то, что всё у нас получилось! Я хочу, чтобы вы приходили сюда со своими родителями, братьями и сёстрами, дедушками и бабушками, проводили здесь время, радовались тому, что сделано для вас.

Во время разработки плана строительства каждый желающий мог внести изменения в будущий облик проекта. Специалисты постарались максимально учесть пожелания жителей города, особенно те, что касались безопасности и освещения в тёмное время суток.

В эти выходные сказка стала былью и во всей красе предстала перед мурманчанами. С радостным событием северян поздравил и депутат Государственной Думы Алексей Веллер. «В первую очередь, «Сказка» для вас, детишки, чтобы вы могли учиться, гулять, были здоровыми, имели хорошее настроение, имели силы к учёбе, которая так нелегко порой даётся, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. – А ещё я хочу порадоваться, уважаемые взрослые, за всех нас. Порадоваться тому, что мы все сегодня можем создавать такие объекты. Мы пришли ко времени, когда, если мы что-то делаем в нашем городе, то делаем это очень красиво, очень здорово, делаем это, в первую очередь, для наших детей.

По улыбкам детей становится понятно: городок пришёлся по вкусу даже самым искушенным юным критикам. С нетерпением они ждут, когда же перережут красную ленту, когда можно будет бежать и веселиться на многочисленных площадках.

А сказочных персонажей в новом городском парке - 64. Выполнены они из фибробетона, акрила и дерева. На некоторых героев русского фольклора можно даже залезть, однако, делать этого создатели парка не рекомендуют. Конструкции нагрузку выдержат, но никто из детей не застрахован от падений.

Многие гости праздника признаются, что когда-то давно сами приходили сюда, чтобы покататься на горках и весело провести время. Теперь уже в роли родителей они привели в парк своих малышей.

Большинство родителей, конечно, впечатлили фигуры, которые искусно вылепили скульпторы и раскрасили художники.

Детский городок «Сказка» разбит на три зоны отдыха для детей разного возраста. Для самых маленьких: с качелями, горками, песочницей и каруселями. Оформили её в виде площадки для изучения правил дорожного движения. Ребятам от 6 до 12 лет придётся по душе спортивная игровая площадка в стиле средневековья. Именно здесь во время праздника собралась большая часть гостей. А для ребят постарше - в самом центре парка разместили игровой комплекс «Летучий корабль».

Погулять по парку можно в любой день, кроме понедельника, с 12 дня до 9 часов вечера.