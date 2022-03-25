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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.22 19:30

«Народная» рыбка пошла в народ!

Впервые за три года в Мурманск привезли любимую многими северянами мойву. Купить «народную» рыбку по выгодной цене можно на ярмарке «Наша рыба».

Фудтраки мобильной ярмарки припарковали на Ленинском рынке Мурманска. Это место знают многие жители постарше – основные покупатели «народной» рыбы. Раньше на территории шла бойкая торговля всем подряд, теперь очередь выстраивается только во время таких распродаж. И это не удивительно, мойва здесь самая дешёвая – 130 рублей за килограмм.  

Мурманчане делятся своими впечатлениями, пока стоят в очереди:

- Погода хорошая, люди стоят, надеются купить мойву.

- Если хочешь рыбки покушать, значит, надо постоять.

- Мойва появилась, очень рады, она по приемлемой цене.

- Надо просто попробовать её пожарить и съесть. Вкусно!

Впрочем, стоять или нет, ожидая своей очереди, личный выбор каждого. Ту же мойву, по словам любителей «народной» рыбки, можно купить чуть дороже в соседнем магазине, но цена, отмечают горожане, там не такая «вкусная».

Пробиться к заветному окошку фургончика могут без очереди только северяне старше 80 лет, беременные женщины, семьи с детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Горожане делятся своими оценками:

- Сегодня рабочий день, конечно, хорошо. Нет толкучки, как было на Пяти Углах. Почаще надо рыбу социальную продавать, а то пенсионерам накладно покупать другую рыбу.

- Мы не очень денежные люди, в основном пенсионеры. Хотелось бы хорошую рыбу поесть – свежую и по хорошей цене, но по сносной цене. В магазине она за 300 рублей, а это вообще не каждому по карману.

Всего пару дней назад приобрести мойву можно было только в торговом центре «Форум», однако, от этой локации пришлось отказаться и перейти на улицу.

Артем Марышев, директор АНО «Мурманконгресс», оператор ярмарки «Наша рыба»: «На ярмарке «Наша рыба» в ТЦ «Форум» мойву искать не стоит, зато в пятницу и в воскресенье на территории Ленинского рынка установлены два фудтрака. С 10 утра будет осуществляться торговля мойвой, будет поставлена мойвы больше, чем на предыдущих ярмарках. В формате стационарной ярмарки в «Форуме» рыбой мы также будем торговать: будет охлажденная, копчёная, солёная, замороженная - весь ассортимент будет представлен там, кроме мойвы».

Организаторы ярмарки отмечают, что фудтраки с рыбой вскоре появятся и на улицах муниципалитетов региона. Уже в эту субботу, 26 марта, передвижные павильоны отправятся в Колу и Мурмаши.

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