Народные гуляния в честь Дня России прошли и в муниципалитетах региона
Для жителей города воинской славы Полярного волонтёры и работники культуры подготовили творческие подарки.
Традиционно празднование Дня России в Полярном развернулось на одной из площадей города. В подарок для полярнинцев – творческие выступления коллективов городов от самых юных танцоров и вокалистов до почтённых и знакомых публике ансамблей. Волонтёры предлагали зрителям и гостям мероприятия повязать на руки, одежду или сумки ленты с триколором и нанести грим с изображением российского флага
Не обошлось и без спецслужб города. Объектом притяжения для детворы стала пожарная машина, сотрудники пожарной охраны позволили разглядеть её со всех сторон.
Сейчас для пожарных нашего региона начался неспокойный период – пожароопасный сезон. Даже в выходные и праздничные дни специалисты чрезвычайных служб находятся в режиме повышенной готовности.