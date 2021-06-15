Народные гуляния в честь Дня России прошли и в муниципалитетах региона

Для жителей города воинской славы Полярного волонтёры и работники культуры подготовили творческие подарки.

Традиционно празднование Дня России в Полярном развернулось на одной из площадей города. В подарок для полярнинцев – творческие выступления коллективов городов от самых юных танцоров и вокалистов до почтённых и знакомых публике ансамблей. Волонтёры предлагали зрителям и гостям мероприятия повязать на руки, одежду или сумки ленты с триколором и нанести грим с изображением российского флага

Не обошлось и без спецслужб города. Объектом притяжения для детворы стала пожарная машина, сотрудники пожарной охраны позволили разглядеть её со всех сторон.

Сейчас для пожарных нашего региона начался неспокойный период – пожароопасный сезон. Даже в выходные и праздничные дни специалисты чрезвычайных служб находятся в режиме повышенной готовности.