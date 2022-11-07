Народные мастера собрались в Мурманске на форум, чтобы поделиться своим мастерством

На мероприятие съехались талантливые люди из разных уголков России.

Двухдневный форум собрал в Мурманске любителей и профессионалов народного творчества со всей страны. Каждый из них - мастер своего дела и приехал делиться опытом, рассказать и показать, как в их регионе удаётся сохранять культурное наследие.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В реалиях сегодняшнего дня, опираясь на мнение ведущих деятелей культуры, мастеров своего дела, обязательно беря опыт больших городов, их формы и методы, но при этом сохраняя традиции. Вот это наш базис. И каждое мероприятие, которое проходит у нас в регионе, основывается на этом тезисе».

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «У нас очень высокого уровня мастера. И Мурманская область подтверждает такую интересную тенденцию. Кружева возникли в западной Европе, но есть термин «русское кружево». Потому что то, что попадает на русскую землю, так обрабатывается мастеровыми, что потом появляется в истории искусства, поэтому есть и русское кружево. Тоже касается и художественных лаков русских».

Одна из важных тем обсуждений - привлечение молодёжи к народному творчеству.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «Есть такое понятие – культурный код, мы говорим о самобытности. Очень важно, когда, например, молодёжь Оренбурга знает, что есть оренбургский пуховый платок, молодежь Мурманской области знает, что есть терские козули».

Форум народных мастеров проходил два дня. Гости приняли участие в различных заседаниях, дискуссионных площадках, а также посетили многочисленные мероприятия традиционной Всероссийской акции «Ночь искусств».