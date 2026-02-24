Народными гуляниями Масленицу отметили в большом ЗАТО

Помимо традиционного обряда сжигания чучела и поедания блинов в программе, например, был и саамский футбол.

На центр площади выносят мяч. От классического футбола здесь, пожалуй, только одно правило – играют в него ногами. Сам мяч, скорее, мягкой текстуры – в традиционном варианте саамский футбол играется инвентарем, сжитым из шкуры оленя. На игроках – а это представительницы прекрасного пола – особенная спортивная форма - длинные юбки в пол.

Яна Землякова, участница игры «Саамский футбол», г. Полярный: «Несмотря на то, что я люблю большой футбол, саамский – это совсем другое! Это проверка объёма легких, командная работа, потому что поле очень маленькое, девчонок много, а из массы нужно вычленить своих. Но на самом деле, классно: это объединяет, выплескиваешь свою отрицательную энергию и, конечно, это азарт».

Победу одержали девушки из команды «Ромашки», воспитатели детского сада с одноимённым названием, а также родители детей, которые посещают учреждение.

Впрочем, не одни они в этот день с наградами. На сцену приглашают и победителей регионального творческого конкурса за самые красивые новогодние окна отметили победителей народного голосования. Среди них и Анастасия Князева, вдохновившаяся символом наступившего года. С материалами для рисунков на стекле девушка экспериментирует.

Анастасия Князева, участница конкурса «Окно в Новый год», г. Полярный: «На окнах первый год рисовала гуашью, в этом году выбрала меловые маркеры».

В программе Масленицы в Полярном, конечно, были и традиционные забавы: угощения блинами, спортивные состязания и, конечно, сжигание чучела – ритуал, которым провожают зиму и встречают долгожданную весну.