Народный драматический театр представил премьеру «Три любви тому назад»

Эта пьеса посвящена 75-летию со Дня Победы.

Подготовка к пьесе по произведению Егора Черлака началась в один из самых сложных периодов для творческих коллективов – в пандемию. Однако для актёров театра «Мотес» это, в некотором смысле, сыграло даже на руку. Как утверждает режиссёр, работа с персонажами была, скорее, психологической. По видеосвязи коллектив обсуждал и изучал своих героев, чтобы на сцене игра была максимально эмоциональной. Сложности возникли только с декорациями.

Ирина Сергеева, режиссёр самодеятельного коллектива драматического театра «Мотес», г. Полярный: «Трудность была с оформлением спектакля, чтобы это было три эпохи: мы искали и декорации, и реквизит, где могли».

Три женщины, три судьбы, три войны. Именно «закулисье» военных действий разных периодов – Первой и Второй мировых войн, а также боевых действий в Чечне - и стало основной драмы. Это пьеса о матерях, сестрах, невестах и женах, о тех, кто ждал и часто не дожидался.

Ирина Сергеева, режиссёр самодеятельного коллектива драматического театра «Мотес», г. Полярный: «Люди, особенно молодёжь, уже не стремятся узнавать о войне. А война окружает нас везде: она живёт в нашей жизни эта война. Хочется напомнить человечеству, что война – это смерть. И погибают близкие люди, которых не хочется терять».

По постановкам «Мотеса» полярнинцы за время карантинных мер истосковались, теперь же, благодаря их послаблению, премьера «Три любви тому назад» вызвала большой интерес.

А театр начал готовится к новому спектаклю. Постановка, обещает режиссёр, будет более лёгкой и жизнеутверждающей.