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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.23 19:30

Народный фронт активно включился в решение вопросов, проступивших во время «прямой линии» с Президентом России

«Прямая линия» с Президентом России закончилась, но обращения в Владимиру Путину продолжают поступать и после неё.

Более двух миллионов россиян спешили задать волнующие вопросы Владимиру Путину во время «прямой линии», около 12 тысяч из них исходили от жителей Мурманской области.

Дмитрий Митин, координатор молодёжного крыла Народного фронта Мурманской области: «Казалось бы, что легко, но, когда через каждые пару секунд поступает звонок, а ты только выключил микрофон, а через пару секунд поступает следующий. Ты начинаешь в 8 утра и заканчиваешь в 8 вечера - это большая эмоциональная нагрузка, потому что люди - не роботы, они всегда звонят с эмоциями, а эмоции всегда абсолютно разные».

Несмотря на огромное число обращений жителей Кольского Заполярья, все они уже отсортированы и решение по каждому вопросу будет найдено в кратчайшие сроки.

Дмитрий Митин, координатор молодёжного крыла Народного фронта Мурманской области: «Если мне попадался человек из Мурманской области, то я для себя выписывал несколько проблем, уже зная заранее. Когда я сюда выезжал, я знал, что несколько человек, которые мне позвонили, уже точечно могу помочь здесь решить проблему».

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «По обращениям - мы своих не бросаем, мы работаем по ним и, в частности, мне люди пишут даже в личных сообщениях, что не успели так или иначе обратиться к президенту, но есть такая проблема, можно ли её решить. Конечно можно, мы всегда работали по обращениям граждан».

Чаще всего жители региона задавали вопросы социального характера, связанные с пенсионными выплатами, проблемами в коммунальной сфере, просили помочь с медицинским обслуживанием, немало обращений касались участников спецоперации.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Уже есть конкретные результаты. Например, с Пенсионным фондом работаем очень активно. Есть одно обращение от жительницы Мурманской области, которая проживала в Херсонской, она вынуждена была вернуться обратно. При этом возникли определенные проблемы с выплатой пенсии, сейчас они фактически решены, руководством взято на контроль».

По каждому из 12 тысяч вопросов будет принято решение и за их обработку мурманчанам беспокоиться не стоит.

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